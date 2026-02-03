Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 3 февраля 2026Силовые структуры

Похитителя 9-летнего мальчика заподозрили еще в одной расправе

Соседи похитителя 9-летнего мальчика заподозрили мужчину еще в одном убийстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Соседи Петра Жилкина, который признался в расправе над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, подозревают его еще в одном преступлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на одну из жительниц поселка Яльгелево, Валерию.

По словам женщины, в 2024 году в реке нашли останки местного жителя. К его телу была прикреплена гиря. Соседи не исключают, что к гибели мужчины может быть причастен Жилкин.

В разговоре с изданием Валерия описала соседа как агрессивного. Она пояснила, что мужчина не пользовался симпатией местных жителей, резко реагировал на их замечания и постоянно со всеми конфликтовал.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе он сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления. На месте обнаружения тела сейчас проводятся следственные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия высказалась о телефонном разговоре с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Спрятавший школьницу в подвале 29 лет назад россиянин пойдет под суд

    В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

    Раскрыты детали ночного ответного удара России по объектам Украины

    Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

    Гашек ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

    Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии

    Синоптик опроверг информацию о снегопаде до конца февраля в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok