Похитителя 9-летнего мальчика заподозрили еще в одной расправе

Соседи похитителя 9-летнего мальчика заподозрили мужчину еще в одном убийстве

Соседи Петра Жилкина, который признался в расправе над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, подозревают его еще в одном преступлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на одну из жительниц поселка Яльгелево, Валерию.

По словам женщины, в 2024 году в реке нашли останки местного жителя. К его телу была прикреплена гиря. Соседи не исключают, что к гибели мужчины может быть причастен Жилкин.

В разговоре с изданием Валерия описала соседа как агрессивного. Она пояснила, что мужчина не пользовался симпатией местных жителей, резко реагировал на их замечания и постоянно со всеми конфликтовал.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе он сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления. На месте обнаружения тела сейчас проводятся следственные действия.

