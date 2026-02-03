Реклама

Россия
11:03, 3 февраля 2026

Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

Священник РПЦ Марк предупредил, что языческие ритуалы на похоронах опасны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Языческие ритуалы, которые россияне часто практикуют во время прощания с близкими людьми, опасны. Об этом заявил священник Русской православной церкви, настоятель сызранского храма Феодоровской иконы Божией Матери игумен Марк, его слова приводит КТВ-ЛУЧ.

Священнослужитель рассказал, что верующие на похоронах подкладывают в гроб к покойнику вещи, которые принадлежали тому при жизни — сигареты, зажигалки, личные вещи и даже протезы, — в надежде, что они пригодятся ему и в загробном мире. Игумен Марк заявил, что такие представления являются ложными, и добавил, что они опасны для души.

«Душа человека бестелесна и не забирает с собой предметы, вложенные в гроб», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что вред может нести и освященная вода. По словам архиепископа Зеленоградского Саввы, «святая вода» может принести пользу лишь в том случае, если человек употребляет ее с верой в сердце — тогда она «укрепляет испивающего, способствует его здоровью, сообщает благодатную помощь». Однако в случае, если веры в сердце при питье нет, возможны негативные последствия.

