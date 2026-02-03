Реклама

12:29, 3 февраля 2026

Россиянам назвали снижающее давление упражнение на диване

Врач Гандельман заявил, что скручивания лежа на спине снижают давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aleksey Matrenin / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале снижающее давление упражнение, которое можно делать на диване. Выпуск с советами специалистов доступен на сайте телеканала.

Чтобы выполнить это упражнение, нужно лечь на спину, выпрямить руки по швам и немного приподнять голову и прямые ноги. Затем необходимо приступить к скручиваниям: левой рукой надо тянуться к левой ноге в районе колена, а правой рукой — к правому колену.

Коновалов подчеркнул, что во время этого упражнения прорабатываются косые мышцы живота. «Даже такое коротко упражнение снизит вам артериальное давление», — добавил Ганельман. Малышева же заверила, что такие скручивания еще и улучшают настроение.

Ранее диетолог Олег Кривченков назвал кашу, снижающую давление и защищающую от инфарктов. Он уточнил, что таким свойством обладает блюдо из пшенной крупы.

