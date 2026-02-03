Реклама

16:33, 3 февраля 2026

Россиянам разрешили прописываться в апартаментах

Конституционный суд России разрешил делать временную регистрацию в апартаментах
Нина Ташевская
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянам разрешили временно прописываться в апартаментах. Такое решение вынес Конституционный суд России.

Поводом стало дело Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации для семьи в нежилом помещении гостиничного типа. В суде обратили внимание, что длительное проживание в апартаментах создает правовой пробел — невозможность зарегистрироваться в них ограничивает права людей, а собственники не могут полноценно использовать помещение для личных нужд.

Конституционный суд постановил, что оспариваемые нормы закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» и правил регистрации не соответствуют Конституции. До того как законодательство не изменят, россиянам можно будет делать временную регистрацию в апартаментах, так же как и в жилых помещениях. Однако постоянно прописаться в них по-прежнему не получится.

Ранее эксперты назвали покупку апартаментов провальным способом заработать на недвижимости.

