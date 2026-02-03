Россиянам захотели выдавать недвижимость за рубль

Депутат Оглоблина предложила выдавать заброшенные сельхозземли за 1 рубль

Россиянам захотели выдавать заброшенные участки сельхозземель за один рубль. С таким предложением по поводу недвижимости выступила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, пишет ТАСС.

По словам депутата, сейчас начальной ценой для таких сельхозземель является кадастровая, которая внесена в ЕГРН и подлежит применению на дату публикации извещения о проведении публичных торгов.

Многие фермеры хотят приобрести такие земли, но у них не хватает средств — даже с учетом продажи с торгов земля остается достаточно дорогой. Кроме того, участки находятся в плохом состоянии и потребуют дополнительных высоких затрат для ввода в оборот.

«Поэтому есть предложение продавать земли в таком запущенном состоянии не по кадастровой стоимости, а с учетом затрат на проведение культуртехнических работ, и, если такие затраты превышают кадастровую стоимость, то участок продается за один рубль. В таком случае новый собственник направит все финансовые ресурсы на вовлечение ее в сельхозоборот», — пояснила Оглоблина.

