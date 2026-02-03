Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 3 февраля 2026Экономика

Россиянам захотели выдавать недвижимость за рубль

Депутат Оглоблина предложила выдавать заброшенные сельхозземли за 1 рубль
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россиянам захотели выдавать заброшенные участки сельхозземель за один рубль. С таким предложением по поводу недвижимости выступила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, пишет ТАСС.

По словам депутата, сейчас начальной ценой для таких сельхозземель является кадастровая, которая внесена в ЕГРН и подлежит применению на дату публикации извещения о проведении публичных торгов.

Многие фермеры хотят приобрести такие земли, но у них не хватает средств — даже с учетом продажи с торгов земля остается достаточно дорогой. Кроме того, участки находятся в плохом состоянии и потребуют дополнительных высоких затрат для ввода в оборот.

«Поэтому есть предложение продавать земли в таком запущенном состоянии не по кадастровой стоимости, а с учетом затрат на проведение культуртехнических работ, и, если такие затраты превышают кадастровую стоимость, то участок продается за один рубль. В таком случае новый собственник направит все финансовые ресурсы на вовлечение ее в сельхозоборот», — пояснила Оглоблина.

Ранее в Белоруссии выставили на торги дом рядом с центром Европы за 1200 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

    Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

    Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

    Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

    Том Круз испугался британских грабителей

    Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok