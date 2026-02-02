Дом рядом с центром Европы выставили на продажу за бесценок

В Белоруссии дом рядом с центром Европы выставили на торги за 1200 рублей. О продаже здания за бесценок сообщает РИА Новости.

Речь идет о заброшенном здании заездного дома в белорусской деревне Ивесь с прилегающим участком в два гектара. Сейчас им владеет администрация Глубокского района Витебской области.

По данным агентства, которое курирует сделку, начальная стоимость постройки составляет одну базовую величину. С 2026 года она достигает 45 белорусских рублей, то есть примерно 1200 российских рублей или 16 долларов США.

По данным белорусских ученых Алексея Соломонова и Валерия Аношко, в деревне Ивесь находится географический центр Европы. Позднее их расчеты подтвердили специалисты российского Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии.

Ранее в Москве дом-памятник XIX века выставили на торги по цене однокомнатной квартиры в регионе.