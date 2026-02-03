Россиянка больше года держала взаперти дочь

Жительница Сахалина больше года держала взаперти 11-летнюю дочь

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов спасли 11-летнюю девочку, которую больше года держала взаперти собственная мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, девочка не покидала квартиру с ноября 2024 года по январь 2026-го. В этот период ее мать систематически не исполняла обязанности по воспитанию дочери, оставляла ее без присмотра и ограничивала свободу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

В отношении должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело о халатности. Идет расследование.

