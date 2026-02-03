Реклама

Силовые структуры
12:18, 3 февраля 2026

Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

Ural Mash: В Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологического диспансера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Перми медбрат наркологического диспансера изнасиловал пациентку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, девушка поступила в отделение неотложной помощи 1 января. После этого она заявила, что один из сотрудников надругался над ней.

Следователи опросили жертву и персонал больницы, а также назначили необходимые экспертизы. По предварительным данным, медбрат был пьян. Его уже уволили.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области осудят мужчину за изнасилование девушки и расправу над ней.

