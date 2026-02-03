Реклама

03:30, 3 февраля 2026

Российская тревел-блогерша побывала в США и описала страну фразой «полное разочарование»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: TTstudio / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «полное разочарование». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многие приезжают в США, чтобы добиться успеха, однако вместо престижной работы, оставленной в России, находят лишь вакансии нянь и «мастеров на все руки».

«Америка разочаровывает тех, кто ждал сказку. Кто думал, что приедет — и автоматически станет успешным, богатым и счастливым. Нет. Она не про это», — отметила Ершова.

Ранее Ершова описала магазин в США фразой «зашла за носками, а там крокодилы». По ее словам, магазин Bass Pro Shops — это аттракцион, музей и «Диснейленд для взрослых».

