Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:35, 3 февраля 2026Россия

Российские регионы подверглись атакам ВСУ

Минобороны: Системы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 11 БПЛА сбили над Белгородской областью, три уничтожили над Брянской, и по одному — над Орловской и Курской областями.

В этот же день стало известно, что мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области. В частности в селе Глотово БПЛА ударил по автомобилю. В результате атаки мужчина получил баротравму, его доставили в центральную районную больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Комбинированный удар по HIMARS и десяткам бойцов ВСУ попал на видео

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Плющенко назвал главного фаворита Олимпиады-2026

    Ученый оценил вероятность половодья в Москве

    Российские регионы подверглись атакам ВСУ

    Умер основатель Three Dog Night Чак Негрон

    Гоблин назвал идиотами одну категорию людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok