Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 3 февраля 2026Россия

Боец «Орлана» и мирный житель попали под атаки ВСУ в российском регионе

Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Глотово БПЛА ударил по автомобилю. В результате атаки мужчина получил баротравму, его доставили в центральную районную больницу. От госпитализации житель отказался.

«В Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени», — добавил Гладков.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник сообщил о стягивании подразделений ВСУ на границу с Курской и Белгородской областями. По его словам, украинские войска продолжают попытки прорыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Зеленский рассказал о визите генсека НАТО в момент самого масштабного удара ВС России

    Отцу-одиночке из российского города грозит до 10 лет за издевательства над детьми

    Проблемы РЖД с доставкой грузов объяснили

    Российский стилист предрек популярность перьям

    Первый спектакль Ефремова после УДО отложили

    Полуголый киллер для российского бьюти-блогера попал на видео

    Зеленский признал необходимость искать диалог с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok