Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области

Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Глотово БПЛА ударил по автомобилю. В результате атаки мужчина получил баротравму, его доставили в центральную районную больницу. От госпитализации житель отказался.

«В Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени», — добавил Гладков.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник сообщил о стягивании подразделений ВСУ на границу с Курской и Белгородской областями. По его словам, украинские войска продолжают попытки прорыва.