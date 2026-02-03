Реклама

11:50, 3 февраля 2026

Российские войска начали наступление за Волчанском

ВС России развивают наступление в районе Волчанских Хуторов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска развивают наступление за Волчанском в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись в районе Волчанских Хуторов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Вооруженные силы России также продвигаются на участке фронта Меловое-Хатнее.

Ранее стало известно, что российские войска в два раза увеличили темпы наступления, за январь взяв под контроль 481 квадратный километр территории. Отмечается, что наступление в январе стало самым интенсивным по сравнению со всеми остальными зимними месяцами с самого начала спецоперации.

