18:51, 2 февраля 2026

Российские войска за январь в два раза увеличили темпы наступления

AFP: ВС России в январе в два раза увеличили темпы наступления
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в январе в два раза увеличили темпы наступления по сравнению с декабрем. Об этом со ссылкой на анализ данных сообщает в социальной сети X агентство French Press (AFP).

«Согласно данным, в январе Россия взяла под контроль 481 квадратный километр территории по сравнению с 244 квадратными километрами в декабре 2025 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что наступление в январе стало самым интенсивным по сравнению со всеми остальными зимними месяцами с самого начала спецоперации.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что для украинцев жизни важнее территории. Он также выразил сомнение, что Украина сможет продержаться еще два года в конфликте с Россией.

