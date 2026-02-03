Российский полицейский попался на сливе данных о бойцах СВО

ФСБ: Замначальника отдела МВД Оренбурга передал данные о бойцах СВО членам ОПГ

Заместителя начальника отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Оренбургское» заподозрили в сливе данных об участниках специальной военной операции (СВО) членам банды вымогателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в январе 2025 года полицейский передал бандитам сведения, составляющие государственную тайну. Преступная группировка специализировалась на вымогательстве денег у бойцов СВО, отметили в спецслужбе.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против сотрудника МВД по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

В МВД инициировали служебную проверку, уточняет пресс-служба оренбургского главка. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание по действующему законодательству.

Ранее военнослужащий записал видеообращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он после ранения и госпиталя отправился в отпуск к родителям в Кумертау (Башкирия), и там неизвестный потребовал от него сдавать деньги с передовой в так называемый общак (воровскую кассу) (движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России).