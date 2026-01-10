Боец СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

Боец СВО пожаловался главе СК Бастрыкину на сборы на общак

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По словам военного, он после ранения и госпиталя отправился в отпуск к родителям в Кумертау — (Башкортостан). Там он сходил в ночной клуб, где к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, почему военнослужащий не сдает деньги с передовой в так называемый общак (воровскую кассу) (движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России) некоему башкиру Артуру.

После этого мужчину начали избивать шестеро. В результате пострадавший попал в больницу с переломами четырех ребер. Боец признался, что не понимает, как ему теперь в его нынешнем состоянии возвращаться на службу.

Стешин описал ситуацию словом «Скотство». Он понадеялся, что глава СК обратит внимание на инцидент.

В декабре в Челябинской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которая несколько месяцев терроризировала участника СВО. По подозрению в вымогательстве, разбое, грабеже и краже задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста. Все они арестованы. В ходе обысков изъяты имущество, купленное на похищенные средства, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет. По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года злоумышленники неоднократно вымогали деньги у бойца, получившего выплату за ранение. Они также совершили в отношении него разбойное нападение и кражу. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.