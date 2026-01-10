Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:14, 10 января 2026Силовые структуры

Боец СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

Боец СВО пожаловался главе СК Бастрыкину на сборы на общак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Русский тарантасъ»

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По словам военного, он после ранения и госпиталя отправился в отпуск к родителям в Кумертау — (Башкортостан). Там он сходил в ночной клуб, где к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, почему военнослужащий не сдает деньги с передовой в так называемый общак (воровскую кассу) (движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России) некоему башкиру Артуру.

После этого мужчину начали избивать шестеро. В результате пострадавший попал в больницу с переломами четырех ребер. Боец признался, что не понимает, как ему теперь в его нынешнем состоянии возвращаться на службу.

Стешин описал ситуацию словом «Скотство». Он понадеялся, что глава СК обратит внимание на инцидент.

В декабре в Челябинской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которая несколько месяцев терроризировала участника СВО. По подозрению в вымогательстве, разбое, грабеже и краже задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста. Все они арестованы. В ходе обысков изъяты имущество, купленное на похищенные средства, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет. По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года злоумышленники неоднократно вымогали деньги у бойца, получившего выплату за ранение. Они также совершили в отношении него разбойное нападение и кражу. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

    В России решили ввести генетическое тестирование будущих родителей

    Аэропорт Шереметьево прекратил принимать самолеты

    Бойцы ВСУ приняли российских военных за своих и были уничтожены

    Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

    В России пересчитаны пенсии 400 тысяч матерей

    Боец СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok