Силовые структуры
12:37, 22 декабря 2025Силовые структуры

Банда за несколько месяцев оставила бойца СВО без двух миллионов

В Челябинской области полиция задержала 5 мужчин за кражу 2,5 млн у бойца СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которая несколько месяцев терроризировала участника специальной военной операции (СВО). Об этом Ленте.ру рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По подозрению в вымогательстве, разбое, грабеже и краже задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста. Все они арестованы. В ходе обысков изъяты имущество, купленное на похищенные средства, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года злоумышленники неоднократно вымогали деньги у бойца, получившего выплату за ранение. Они также совершили в отношении него разбойное нападение и кражу. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. В рамках расследования также установлен эпизод угона Toyota Camry с угрозой применения насилия.

Ранее в Чувашии следователи возбудили уголовное дело по факту организации криминальной схемы по похищению денег бойцов СВО.

