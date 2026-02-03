Реклама

09:32, 3 февраля 2026

Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

Уролог Пейнадо: При эректильной дисфункции необходимо проверить давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Уролог Франсуа Пейнадо заявил, что рост случаев проблем с потенцией среди молодежи связан с несколькими причинами. О них он рассказал в интервью изданию El Español.

Как объяснил Пейнадо, 20-30-летние мужчины чаще всего списывают эректильную дисфункцию на проблемы с психикой. Однако во многих случаях обнаруживается, что у них плохо функционируют артерии, снабжающие кровью половой член.

Сосуды пениса поражаются задолго до появления проблем с сердцем, поэтому при эректильной дисфункции необходимо проверить липидный профиль и артериальное давление, посоветовал доктор. Кроме того, влияет на потенцию и просмотр порнографии, поскольку мужчины привыкают к стимуляции, которую они не получат во время реального секса, добавил Пейнадо.

Ранее уролог Артур Богатырев объяснил появление выделений из пениса с неприятным запахом. По его словам, в этом случае стоит обследоваться на кандидоз.

