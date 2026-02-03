Реклама

Рябков назвал возглавляющие «партию войны» страны в Европе

Виктория Кондратьева
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Франция и Великобритания проводят выраженный антироссийский курс и возглавляют «партию войны» в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Обе эти страны стоят во главе той партии войны, которая сейчас задает тон в Западной, Центральной и отчасти в Восточной Европе», — заявил Рябков. По его словам, Париж и Лондон одержимы идеей наращивания своих возможностей, в том числе в ядерной сфере, для укрепления так называемой «стратегической автономии» Европы.

Ранее Рябков обратился с призывом к США. По его словам, Соединенным Штатам нужно изменить подход к отношениям с Россией, прежде чем возобновлять диалог по стратегической стабильности.

Дипломат подчеркнул, что сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с США по тематике стратегической стабильности. Рябков указал, что нужны далеко идущие сдвиги, а также перемены к лучшему в подходе США к отношениям с РФ.

