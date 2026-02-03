В МИД России обратились с призывом к США

Рябков призвал США сменить подход к отношениям с Россией

США нужно изменить подход к отношениям с Россией, прежде чем возобновлять диалог по стратегической стабильности. С таким призывом выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с США по тематике стратегической стабильности. Нужны далеко идущие сдвиги, а также перемены к лучшему в подходе США к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить», — подчеркнул дипломат.

При этом Рябков ранее заявлял, что Россия и США «возвращаются к нормальности». По его словам, стороны ведут контакты по раздражителям, но они не афишируются в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки.

3 февраля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала США предложения по устранению барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном.