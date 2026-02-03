Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 3 февраля 2026Мир

В МИД России обратились с призывом к США

Рябков призвал США сменить подход к отношениям с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

США нужно изменить подход к отношениям с Россией, прежде чем возобновлять диалог по стратегической стабильности. С таким призывом выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с США по тематике стратегической стабильности. Нужны далеко идущие сдвиги, а также перемены к лучшему в подходе США к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить», — подчеркнул дипломат.

При этом Рябков ранее заявлял, что Россия и США «возвращаются к нормальности». По его словам, стороны ведут контакты по раздражителям, но они не афишируются в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки.

3 февраля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала США предложения по устранению барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok