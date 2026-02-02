Россия передала США предложения по налаживанию отношений

МИД: Россия передала США предложения по полноценному оздоровлению отношений

Россия передала США предложения по устранению барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

«Исходим из того, что в Госдепартаменте проявят должный интерес к этим ключевым темам и не станут следовать по уже опробованному при Джо Байдене тупиковому пути их увязывания с отвлеченными политическими сюжетами», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что в этом случае перед США откроются весьма перспективные и выигрышные для них самих горизонты сотрудничества с Россией в тех сферах, которые администрация американского лидера Дональда Трампа относит к числу своих приоритетов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России и США по раздражителям сейчас пробуксовывает. Дипломат уточнил, что речь идет исключительно о вопросах, которые на протяжении некоторого времени «обозначаются как раздражители».