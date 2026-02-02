Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 2 февраля 2026Мир

Россия передала США предложения по налаживанию отношений

МИД: Россия передала США предложения по полноценному оздоровлению отношений
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия передала США предложения по устранению барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

«Исходим из того, что в Госдепартаменте проявят должный интерес к этим ключевым темам и не станут следовать по уже опробованному при Джо Байдене тупиковому пути их увязывания с отвлеченными политическими сюжетами», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что в этом случае перед США откроются весьма перспективные и выигрышные для них самих горизонты сотрудничества с Россией в тех сферах, которые администрация американского лидера Дональда Трампа относит к числу своих приоритетов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России и США по раздражителям сейчас пробуксовывает. Дипломат уточнил, что речь идет исключительно о вопросах, которые на протяжении некоторого времени «обозначаются как раздражители».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok