Союзная России страна приняла меры против наемничества

В Узбекистане введут ответственность за пропаганду наемничества
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Ерешко / ТАСС

В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в вооруженных конфликтах на территориях других стран или на их стороне. Направленные на борьбу с наемничеством меры предусмотрены законопроектом «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», сообщил Олий Мажлис (парламент) республики в своем Telegram-канале.

«Предусматривается установление административной ответственности за распространение, рекламу и демонстрацию продукции, пропагандирующей участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства либо на его стороне», — отметили представители парламента.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за распространение материалов, пропагандирующих совершенные правонарушения. Как утверждают законодатели, это должно послужить предотвращению правонарушений и подражания нарушителям.

Ранее жителя Узбекистана оштрафовали из-за жалобы на президента США Дональда Трампа. Мужчина сообщил о похищении президента Венесуэлы, однако звонок расценили как заведомо ложный вызов спецслужб.

