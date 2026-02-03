Союзная России страна приняла меры против наемничества

В Узбекистане введут ответственность за пропаганду наемничества

В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в вооруженных конфликтах на территориях других стран или на их стороне. Направленные на борьбу с наемничеством меры предусмотрены законопроектом «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», сообщил Олий Мажлис (парламент) республики в своем Telegram-канале.

«Предусматривается установление административной ответственности за распространение, рекламу и демонстрацию продукции, пропагандирующей участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства либо на его стороне», — отметили представители парламента.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за распространение материалов, пропагандирующих совершенные правонарушения. Как утверждают законодатели, это должно послужить предотвращению правонарушений и подражания нарушителям.

