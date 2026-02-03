Стало известно о долгах бесследно исчезнувшей в тайге с мужем и дочерью Усольцевой

У бесследно исчезнувшей в тайге Красноярского края с мужем и пятилетней дочерью Ирины Усольцевой нашли неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движени. О долгах пропавшей россиянки стало известно РИА Новости.

Речь идет о задолженности по трем штрафам ГИБДД в размере 4750 рублей 65 копеек. Все три документа касаются нарушений, зафиксированные камерами дорожного движения Красноярского края. Один из штрафов пришел незадолго до исчезновения семьи — 10 сентября 2025 года.

Как уточнили в региональном УФССП, производства по взысканию штрафов находятся на исполнении. «Основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет», — сказали в ведомстве.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и исчезли. Ранее сообщалось о возобновлении поисков семьи.