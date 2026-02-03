Реклама

Стало известно о готовности Ирана пойти на большую уступку США

NYT: Иран готов приостановить ядерную программу ради сделки с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Иран готов к приостановке или сворачиванию ядерной программы ради заключения сделки с США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Тегеран может быть готов по потенциальному соглашению с Соединенными Штатами о приостановке или закрытию своей ядерной программы, что стало бы большой уступкой. Однако власти Ирана предпочли бы вариант урегулирования [конфликта] путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США», — сообщили изданию два неназванных иранских чиновника.

Также по данным других источников, глава МИД Ирана Аббас Арагчи, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также чиновники высокого ранга из Турции, Катара и Египта будут присутствовать на переговорах двух стран.

Ранее телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные представители США и Ирана могут провести встречу в пятницу, 6 февраля, в Турции на фоне усилий по возобновлению ядерных переговоров и регионального урегулирования.

