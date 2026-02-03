Представители Ирана и США встретятся в Турции

CNN: США и Иран могут возобновить ядерные переговоры на встрече в Турции

Высокопоставленные представители США и Ирана могут провести встречу 6 февраля в Турции на фоне усилий по возобновлению ядерных переговоров и регионального урегулирования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер могут встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле в пятницу. Ожидается также присутствие дипломатов из Египта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

При этом источники указали, что могут возникнуть обстоятельства, при которых встреча может быть перенесена или отменена. В прошлом году диалог был сорван после военных ударов Израиля и США по объектам в Иране.

Ранее глава МИД Ирана назвал восстановление доверия условием для переговоров с администрацией Трампа. По словам министра, в настоящее время доверие к США утрачено, однако есть попытки его восстановить. Поэтому Арагчи допустил возможность новых переговоров в будущем. Он также добавил, что Иран и США находятся на связи через посредников.