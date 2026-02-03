Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 3 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о трещащей по швам обороне ВСУ в Сумской области

ТАСС: Оборона ВСУ в Краснополье Сумской области трещит по швам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«На сумском направлении в Краснопольском районе оборона ВСУ буквально трещит по швам. Личный состав ВСУ бежит с позиций при первом же контакте с бойцами [группировки войск] "Север", бросая вооружение», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что на оставленных позициях в большом количестве пустые бутылки из-под алкоголя.

Ранее стало известно, что российские военные, взяв Белую Березу Сумской области, на два километра вклинились в оборону ВСУ на данном участке фронта. Сообщалось, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok