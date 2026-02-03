Стало известно о трещащей по швам обороне ВСУ в Сумской области

ТАСС: Оборона ВСУ в Краснополье Сумской области трещит по швам

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«На сумском направлении в Краснопольском районе оборона ВСУ буквально трещит по швам. Личный состав ВСУ бежит с позиций при первом же контакте с бойцами [группировки войск] "Север", бросая вооружение», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что на оставленных позициях в большом количестве пустые бутылки из-под алкоголя.

Ранее стало известно, что российские военные, взяв Белую Березу Сумской области, на два километра вклинились в оборону ВСУ на данном участке фронта. Сообщалось, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.