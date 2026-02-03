Реклама

Силовые структуры
14:05, 3 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто арестованное имущество российского чиновника на сотни миллионов рублей

На Кубани суд арестовал имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд арестовал имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, общая стоимость которого оценивается в более чем 250 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ведомство требует обратить его в доход государства. Исковое заявление подано в конце января, а уже 2 февраля суд ввел обеспечительную меру в виде ареста всей указанной собственности.

Как сообщили в прокуратуре, в период работы на посту Бондаренко приобрел три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, три жилых дома площадью более тысячи квадратных метров, нежилое помещение более ста квадратных метров, три автомобиля и снегоболотоход. Законность источников средств для покупки этого имущества подтвердить не удалось.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на сумму 100 миллионов рублей.

