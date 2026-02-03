Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 3 февраля 2026Мир

Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

Трамп заявил, что в переговорах по Украине ожидаются хорошие новости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал «хорошие новости» в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил во время мероприятия в Белом доме, трансляция ведется на YouTube.

«Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что стороны украинского конфликта подошли очень близко к сделке. Он выразил уверенность, что у предстоящих переговоров есть шанс на успех. При этом президент отметил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга, что, по его словам, очень усложняет ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

    Трамп признался в обогащении США за счет Украины

    Женщинам рассказали о правильной интимной гигиене после секса

    Популярная певица оголилась на ковровой дорожке «Грэмми»

    Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

    Трамп раскритиковал ООН из-за Украины

    В файлах Эпштейна нашли десятки тысяч порнографических съемок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok