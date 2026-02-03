Реклама

Трамп раскритиковал ООН из-за Украины

Трамп: ООН почти никак не участвует в урегулировании на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкую вовлеченность в урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«ООН, как вы знаете, участвуют немного», — сказал он. Глава государства также подверг критике администрацию своего предшественника Джо Байдена за финансовую помощь Киеву.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что при нем США не отправляют Украине оружие безвозмездно, а делают это через партнеров по НАТО, которые платят за вооружения.

Ранее Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам. «Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — указал американский лидер.

