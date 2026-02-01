Реклама

23:16, 1 февраля 2026Мир

Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам. Об этом пишет Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — указал американский лидер.

При этом Трамп не стал уточнять, будут ли Соединенные Штаты погашать собственную задолженность.

Ранее генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН оказалась на грани финансового коллапса.

