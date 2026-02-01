Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам. Об этом пишет Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — указал американский лидер.

При этом Трамп не стал уточнять, будут ли Соединенные Штаты погашать собственную задолженность.

Ранее генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН оказалась на грани финансового коллапса.

