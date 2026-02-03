Реклама

Трампа призвали переломить ход украинского конфликта одним способом

Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине Tomahawk
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Handout / Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента США Дональда Трампа передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для того, чтобы переломить ход конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я бы призвал президента Трампа начать процесс поставки Украине ракет Tomahawk, что кардинально изменило бы ситуацию в военном плане», — написал конгрессмен.

При этом Грэм заявил, что если переговоры по урегулированию конфликта приведут к «свободной, сильной и независимой Украине», то мир станет гораздо более стабильным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.

