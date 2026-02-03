Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

Зеленский: Киев скорректирует работу переговорной группы после удара

Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — написал он.

Глава государства также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «хорошие новости» в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, дела в диалоге с Москвой и Киевом идут хорошо.