Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — написал он.
Глава государства также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «хорошие новости» в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, дела в диалоге с Москвой и Киевом идут хорошо.