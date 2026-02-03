Реклама

Власти ФРГ прокомментировали сообщения о тайных переговорах с Россией

Власти ФРГ опровергли сообщения о тайных встречах с представителями Кремля
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Globallookpress.com

Сообщения о тайных встречах немецких политиков с представителями Кремля в Абу-Даби и Баку по поручению правительства ФРГ не соответствуют действительности. С таким заявлением выступило федеральное правительство Германии в ответ на запрос депутатов правой партии «Альтернатива для Германии», с текстом ответа ознакомилась «Лента.ру».

Власти ФРГ опровергли информацию немецких СМИ о якобы встрече в Абу-Даби в начале ноября бывшего главы ведомства федерального канцлера Рональда Пофаллы, бывшего премьер-министра Бранденбурга Маттиаса Платцека и управляющего директора Германо-российского форума Мартина Хоффманна с бывшим премьер-министром России Виктором Зубковым и председателем Совета по правам человека при президенте России Валерием Фадеевым. Как утверждается, встреча политиков якобы была одобрена министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.

«Если встречи с российскими представителями в Абу-Даби или Баку действительно имели место, то они не были инициированы или запланированы федеральным правительством, как это описано в вопросе», — подчеркнули в немецком кабмине.

Правительство ФРГ в целом отвергло контакты с представителями России, которые якобы противоречат «внешнеполитическим интересам и интересам безопасности» страны. Также в Берлине опровергли сообщения о возможном визите в страну спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкоя.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против идеи провести встречу с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. По словам немецкого канцлера, Берлин поддерживает переговоры между сторонами и надеется, что они завершатся в ближайшее время.

