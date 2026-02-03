Турист станцевал стриптиз на глазах у семей с детьми в парке развлечений в США

Турист станцевал стриптиз на глазах у семей с детьми в парке развлечений Universal Studios в США. Об этом пишет издание New York Post.

Инцидент произошел 31 января во время трамвайного тура по съемочным площадкам Голливуда. Как отметил один из очевидцев, мужчина был не в себе и начал раздеваться в вагоне. «Он начал кататься по полу и насмехаться над сотрудниками. Затем он снова зашел в трамвай и продолжил оголяться перед женщинами и детьми», — рассказал свидетель произошедшего.

Сообщается, что охране потребовалось 15 минут, чтобы вывести пассажира. Водитель трамвая и руководство парка извинились перед гостями и выдали им экспресс-пропуска, которые позволяют не стоять в очереди.

