«Учительницу года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

В США 38-летнюю учительницу обвинили в совращении ученика

В США учительницу средней школы города Бруссард арестовали за совращение несовершеннолетнего. Об этом сообщает KLFY.

38-летнюю Кристи Остер обвинили в непристойном поведении с учениками, а также в сексе с одним из них. Известно, что на момент преступления жертва уже не училась у женщины, но еще не достигла совершеннолетия.

Арест Остер последовал через несколько месяцев после того, как ее признали лучшим учителем 2025-2026 учебного года. Она преподавала математику восьмым классам. Сейчас Остер содержится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Техас, которая совратила 15-летнего школьника и два года насиловала его, приговорили к условному сроку. Она была очень популярным преподавателем в городе Клют и удостаивалась звания «Учитель года».