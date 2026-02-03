Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 3 февраля 2026Из жизни

«Учительницу года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

В США 38-летнюю учительницу обвинили в совращении ученика
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

В США учительницу средней школы города Бруссард арестовали за совращение несовершеннолетнего. Об этом сообщает KLFY.

38-летнюю Кристи Остер обвинили в непристойном поведении с учениками, а также в сексе с одним из них. Известно, что на момент преступления жертва уже не училась у женщины, но еще не достигла совершеннолетия.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Арест Остер последовал через несколько месяцев после того, как ее признали лучшим учителем 2025-2026 учебного года. Она преподавала математику восьмым классам. Сейчас Остер содержится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Техас, которая совратила 15-летнего школьника и два года насиловала его, приговорили к условному сроку. Она была очень популярным преподавателем в городе Клют и удостаивалась звания «Учитель года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыто возможное наказание для убийцы девятилетнего мальчика

    «Учительницу года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

    Трамп сделал заявление о прибытии сил США к Ирану

    В Киеве прогремели взрывы

    Трамп разочаровался в Европе

    Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

    Трамп признался в обогащении США за счет Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok