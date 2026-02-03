Реклама

В Иране пала «стена страха»

Reuters: Правительство Ирана опасается свержения власти после ударов США
Варвара Кошечкина
Фото: Mehr News Agency / Rauf Mohseni / Reuters

Действующее правительство Ирана начало беспокоиться о том, что удар США по стране может стать причиной его свержения и возобновления протестов. Об этом передает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи доложили, что недовольство иранцев жестоким подавлением январских протестов достигло своего апогея, люди в Иране больше не боятся, и это перестало их сдерживать.

По данным агентства, руководство страны опасается, что внешнее давление, каким может стать возможный удар со стороны США, может добавить протестующим смелости на более активные действия.

Сообщается, что граждане Ирана очень возмущены, «стена страха пала».

Ранее стало известно, что представители США и Ирана могут встретиться 6 февраля в Турции для возобновления ядерных переговоров и регионального урегулирования. Однако могут возникнуть обстоятельства, из-за которых переговоры могут быть перенесены или отменены.

