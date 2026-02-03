Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 3 февраля 2026Бывший СССР

В Латвии создадут Центр компетенции дронов

Правительство Латвии планирует создать Центр компетенции дронов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Латвии планирует создать Центр компетенции беспилотников. Об это заявила премьер-министр республики Эвика Силиня, передает ERR.

«Возможно, многие не понимают, зачем нужен такой центр. Сейчас Латвия развивает потенциал в области дронов — как в области испытаний, так и в сфере производства. Нам крайне необходимы глубокие знания в этой области», — заявила премьер.

Как отмечает издание, правительство страны планирует уделить внимание обучению и возможностям испытаний беспилотных вооружений.

Ранее стало известно, что Латвия может начать использовать беспилотники для контроля железнодорожных путей на границе с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Как на это отреагировали в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Мужчина получил срок за комментарии про россиян

    В Польше задержали сотрудника Минобороны по подозрению в связях с Россией

    В России стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру

    Рэпер Гуф в дубленке с надписью «Россия» попал на видео

    В Латвии создадут Центр компетенции дронов

    Раскрыт гонорар грузинского наемника в ВСУ за три месяца

    Риск военного конфликта между Россией и Финляндией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok