В Латвии создадут Центр компетенции дронов

Правительство Латвии планирует создать Центр компетенции дронов

Правительство Латвии планирует создать Центр компетенции беспилотников. Об это заявила премьер-министр республики Эвика Силиня, передает ERR.

«Возможно, многие не понимают, зачем нужен такой центр. Сейчас Латвия развивает потенциал в области дронов — как в области испытаний, так и в сфере производства. Нам крайне необходимы глубокие знания в этой области», — заявила премьер.

Как отмечает издание, правительство страны планирует уделить внимание обучению и возможностям испытаний беспилотных вооружений.

Ранее стало известно, что Латвия может начать использовать беспилотники для контроля железнодорожных путей на границе с Россией.