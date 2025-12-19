В Латвии захотели использовать беспилотники на границе с Россией

Латвия может начать использовать беспилотники для контроля железнодорожных путей на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Андрис Спрудс, передает ТАСС.

По его словам, латвийское минобороны, помимо этого, подписало контракт на приобретение систем дистанционного минирования, а вооруженные силы страны закупили заградительные сооружения и начали их размещать вдоль границы.

«Там можно также разместить артиллерийские системы», — добавил Спрудс.

Ранее он заявил, что переданная Украине правительством Латвии партия почти из полусотни бронетранспортеров Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем.