18:59, 19 декабря 2025

В Латвии захотели использовать беспилотники на границе с Россией

Спрудс: Латвия может использовать БПЛА для контроля границы с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Латвия может начать использовать беспилотники для контроля железнодорожных путей на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Андрис Спрудс, передает ТАСС.

По его словам, латвийское минобороны, помимо этого, подписало контракт на приобретение систем дистанционного минирования, а вооруженные силы страны закупили заградительные сооружения и начали их размещать вдоль границы.

«Там можно также разместить артиллерийские системы», — добавил Спрудс.

Ранее он заявил, что переданная Украине правительством Латвии партия почти из полусотни бронетранспортеров Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем.

