Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 3 февраля 2026Наука и техника

В России нашли способ усилить естественную защиту клеток от болезней

Комбинация таксифолина и глутатиона защищает клетки от окислительного стресса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Комбинация двух природных антиоксидантов — таксифолина и глутатиона — способна усиливать защиту клеток от окислительного стресса на 120 процентов. К такому выводу пришли ученые Сеченовского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Оксидативный стресс лежит в основе развития сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний, а также ускоренного старения. Несмотря на большое число антиоксидантных препаратов, большинство из них основаны на синтетических веществах. Исследователи Института фармации им. А. П. Нелюбина сделали ставку на природные соединения — менее токсичные и физиологически близкие организму.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

В ходе экспериментов ученые показали, что при совместном применении таксифолина — биофлавоноида с выраженными антиоксидантными свойствами — и глутатиона, ключевого эндогенного защитного молекулярного механизма, их суммарная активность оказывается более чем в два раза выше ожидаемой. Таким образом, вещества не просто работают параллельно, а усиливают действие друг друга на молекулярном уровне.

Авторы отмечают, что следующий этап исследований будет посвящен изучению химических механизмов этого взаимодействия. Понимание того, как именно природные антиоксиданты усиливают друг друга, может стать основой для создания новых лекарств против заболеваний, связанных с окислительным стрессом.

Ранее ученые нашли природное средство для защиты кишечника от воспаления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

    Стало известно о проблемах с продажей OnlyFans

    Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде подарок от Овечкина

    Известная телеведущая посетила «Грэмми» в платье с разрезом до пояса

    Премьер Британии инициировал расследование против пойманного на связях с Эпштейном посла

    Заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице

    Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok