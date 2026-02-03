В России нашли способ усилить естественную защиту клеток от болезней

Комбинация таксифолина и глутатиона защищает клетки от окислительного стресса

Комбинация двух природных антиоксидантов — таксифолина и глутатиона — способна усиливать защиту клеток от окислительного стресса на 120 процентов. К такому выводу пришли ученые Сеченовского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Оксидативный стресс лежит в основе развития сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний, а также ускоренного старения. Несмотря на большое число антиоксидантных препаратов, большинство из них основаны на синтетических веществах. Исследователи Института фармации им. А. П. Нелюбина сделали ставку на природные соединения — менее токсичные и физиологически близкие организму.

В ходе экспериментов ученые показали, что при совместном применении таксифолина — биофлавоноида с выраженными антиоксидантными свойствами — и глутатиона, ключевого эндогенного защитного молекулярного механизма, их суммарная активность оказывается более чем в два раза выше ожидаемой. Таким образом, вещества не просто работают параллельно, а усиливают действие друг друга на молекулярном уровне.

Авторы отмечают, что следующий этап исследований будет посвящен изучению химических механизмов этого взаимодействия. Понимание того, как именно природные антиоксиданты усиливают друг друга, может стать основой для создания новых лекарств против заболеваний, связанных с окислительным стрессом.

Ранее ученые нашли природное средство для защиты кишечника от воспаления.