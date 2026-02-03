В России назвали условия возвращения западных компаний

Депутат Алтухов: Иностранному виноделию придется смириться с занятыми нишами

При принятии решений о допуске иностранных компаний на российский рынок будут руководствоваться приоритетами национальной экономики, поэтому в некоторых областях зарубежным производителям будет сложно при возвращении, например, сельхозпродукции и виноделию, считает заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«При принятии решений о допуске иностранных компаний на свой рынок российские власти руководствуются принципами взаимности, соблюдения законодательства и стратегических приоритетов развития национальной экономики», — сказал Алтухов.

Среди ключевых факторов при оценке возвращения международных брендов могут стать: готовность компаний к полному возобновлению операций с соблюдением российского законодательства; соблюдение условий, установленных российским правительством для иностранного бизнеса; долгосрочные экономические обязательства компаний перед российским рынком; учет текущих геоэкономических реалий и национальных интересов России.

Кроме того, никто не отменял рыночные механизмы: некоторым возвращаться будет некуда, потому что ниша занята и обжита российским поставщиками или зарубежными компаниями из дружественных стран Сергей Алтухов

По его мнению, тяжело возвращаться на уже занятые ниши будет зарубежной сельхозпродукции, и виноделию.

«Возвращение импортных вин и сельхозпродукции — это не просто техническое возобновление поставок. Это необходимость заново конкурировать в изменившейся рыночной среде, где новые игроки уже укрепились, а регуляторные правила стали жестче и менее предсказуемыми для иностранных компаний», — пояснил депутат.

Он отметил, что даже при политическом разрешении экономические риски часто перевешивают потенциальные выгоды.

Кроме того, в России локализована крупноузловая сборка и производство полного цикла автомобилей.

По словам руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя в стране свои бренды. Вторая цель — юридическая защита товарных знаков. Он также уточнил, что в России нет очереди из иностранных компаний, которые хотят вернуться.