16:20, 3 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Рютте о появлении войск НАТО на Украине

Депутат Чепа: Рютте пытается сорвать мирное соглашение по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Слова генсека Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте о вооруженных силах, которые появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения, направлены на его срыв, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Он делает все, чтобы соглашения не было. Он предлагает невозможные условия для реализации. Завтра они хотят разместить войска, определенную технику, для того чтобы войска передвигались, самолеты, тяжелая техника появляется, и таким образом НАТО подходит к нашим границам. И это угроза безопасности, это эскалация напряженности, гонка вооружений», — сказал Чепа.

По его мнению, такими заявлениями НАТО пытается сорвать переговоры.

Ранее Рютте заявил о том, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. По его словам, на Украине появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море тех стран НАТО, которые согласились. Он добавил, что те страны — участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

