В России ответили на вопрос о заинтересованности страны в появлении новых ядерных держав

Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков ответил на возможное появление новых ядерных держав после потенциального вывода войск Соединенных Штатов Америки из европейских стран. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на выступление Хлопкова на дискуссии, организованной аналитическим центром Стимсона и некоммерческой организацией «Проект Оппенгеймер».

«Полный или частичный вывод сил США из Европы не должен означать появление в регионе новых государств, обладающих ядерным оружием... Это не отвечает интересам России», — заявил Хлопков.

Россия, по его словам, также против какого-либо появления ядерного оружия возле границ страны. И не имеет значения дружественное или недружественное государство разместило бы его.

