Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 3 февраля 2026Россия

В России ответили на вопрос о заинтересованности страны в появлении новых ядерных держав

Глава ЦЭБ Хлопков: Появление новых ядерных держав не отвечает интересам России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press

Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков ответил на возможное появление новых ядерных держав после потенциального вывода войск Соединенных Штатов Америки из европейских стран. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на выступление Хлопкова на дискуссии, организованной аналитическим центром Стимсона и некоммерческой организацией «Проект Оппенгеймер».

«Полный или частичный вывод сил США из Европы не должен означать появление в регионе новых государств, обладающих ядерным оружием... Это не отвечает интересам России», — заявил Хлопков.

Россия, по его словам, также против какого-либо появления ядерного оружия возле границ страны. И не имеет значения дружественное или недружественное государство разместило бы его.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы Алексей Чепа назвал обязательные условия нового ядерного договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Российский боец в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ

    Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

    Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание

    После задержания со стрельбой на Рублевке возбудили уголовное дело

    Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

    Мощный удар по Краматорску сняли на видео

    Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok