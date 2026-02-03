Реклама

12:07, 3 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали обязательные условия нового ядерного договора

Чепа: Новый режим контроля над ядерными вооружениями будет многофакторным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Новый режим контроля над ядерными вооружениями должен быть более многофакторным и учитывать новые виды оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Ситуация очень непростая. Когда подписывался Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), было понятно, кто кому противостоит. Сегодня же мы находимся в абсолютно неустойчивом состоянии, где без договоров очень сложно. Как будет выглядеть новая архитектура, сказать сложно, есть много вариантов. Но как минимум новый режим контроля должен быть более многофакторным и включать больше участников», — сказал депутат.

Важным, по его словам, будет и то, что новый договор должен учитывать и изменения, произошедшие в мире вооружений. Он предположил, что учет числа носителей, головок может быть уже не так актуален.

«Появляются новые виды оружия. И они могут сильно изменить конфигурацию. Если раньше считали число носителей, число боеголовок, то теперь все меняется с появлением гиперзвуковых систем, систем противовоздушной обороны. Вероятно, учет может стать другим. Это будет задачей для военных специалистов», — заключил Чепа.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также предложил подключить Францию и Британию к переговорам о ядерном разоружении. По словам Ульянова, это должно произойти, как только дело пойдет к выработке новой договоренности.

