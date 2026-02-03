Реклама

13:56, 3 февраля 2026

В России раскрыли план действий после истечения действия ДСНВ

Рябков: Россия не станет ввязываться в гонку вооружений после истечения ДСНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Если какие-то горячие головы пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, что мы погрузимся в какую-то гонку вооружений, уверяю вас, этого не будет», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия гарантированно обеспечена в сфере безопасности, и в этом ни у кого не должно быть сомнений.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.

Дипломат отметил, что у Вашингтона было достаточно времени, чтобы осмыслить и ответить на предложения Москвы. Он также подчеркнул, что к переговорам по ДСНВ должны присоединиться Франция и Великобритания, чтобы они обрели многосторонний характер.

