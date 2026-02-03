Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 3 февраля 2026Россия

Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

Иеромонах Макарий: Торговать святой водой запрещено
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Русской православной церкви (РПЦ) высказались о продаже святой воды. Комментарий председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша) на этот счет приводит РИА Новости.

Священнослужитель заявил, что торговать святой водой как таковой «категорически запрещено». При этом продавать заполненную святой водой тарой допустимо, отметил он. «Бутылка — это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально», — пояснил Маркиш.

В этой связи собеседник агентства посоветовал сообщать силовикам о случаях торговли святой водой.

Святая вода используется в религиозных обрядах ритуально очищения и освещения. Так, ранее в Калужской области священники окропили целый район десятками литров святой воды. Для этой цели им предоставили вертолет. Полет продлился около часа, за это время было израсходовано примерно сто литров святой воды, разлитой по пятилитровым бутылкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Как на это отреагировали в России?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Боксер потерял парик на ринге и обвинил в этом шампунь матери

    Названы главные соперницы российской фигуристки Петросян на Олимпиаде

    Мужчина получил срок за комментарии про россиян

    В Польше задержали сотрудника Минобороны по подозрению в связях с Россией

    В России стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру

    Рэпер Гуф в дубленке с надписью «Россия» попал на видео

    В Латвии создадут Центр компетенции дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok