Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

Иеромонах Макарий: Торговать святой водой запрещено

В Русской православной церкви (РПЦ) высказались о продаже святой воды. Комментарий председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша) на этот счет приводит РИА Новости.

Священнослужитель заявил, что торговать святой водой как таковой «категорически запрещено». При этом продавать заполненную святой водой тарой допустимо, отметил он. «Бутылка — это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально», — пояснил Маркиш.

В этой связи собеседник агентства посоветовал сообщать силовикам о случаях торговли святой водой.

Святая вода используется в религиозных обрядах ритуально очищения и освещения. Так, ранее в Калужской области священники окропили целый район десятками литров святой воды. Для этой цели им предоставили вертолет. Полет продлился около часа, за это время было израсходовано примерно сто литров святой воды, разлитой по пятилитровым бутылкам.