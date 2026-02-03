Реклама

В США испугались «нового ужасающего мира» из-за истечения договора с Россией

Гараменди: Если США и Россия не продлят ДСНВ, нас ждет новый ужасающий мир
Лина Пивоварова

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Если Соединенные Штаты и Россия не продлят или не заменят новым документом Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), нас ждет «новый ужасающий мир». Об этом предупредил член Палаты представителей США, демократ от штата Калифорния Джон Гараменди, сообщает Politico.

«Если мы позволим договору СНВ-III истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — предупредил конгрессмен.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя истечение срока действия ДСНВ, заявил, что Москва готова к новой реальности. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.

Рябков также отметил, что у Вашингтона было достаточно времени, чтобы осмыслить и ответить на предложения российской стороны. Дипломат подчеркнул, что к переговорам по ДСНВ должны присоединиться Франция и Великобритания, чтобы они обрели многосторонний характер.

