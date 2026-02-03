Реклама

13:08, 3 февраля 2026

Вероятность уголовного преследования против Клинтон по делу Эпштейна оценили

Политолог Дудаков: Вряд ли против Клинтон заведут уголовное дело из-за Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Маловероятно, что против бывшего президента США Билла Клинтона и его жены экс-госсекретаря Хиллари Клинтон может быть возбуждено уголовное дело в рамках разбирательств в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Вполне логично, что сейчас они будут давать показания в Конгрессе. Другое дело, что крайне маловероятно, что мы увидим большое уголовное дело в отношении Клинтон, все-таки как-то им удавалось выходить сухими из воды (…). Мы же понимаем, что он один из соучастников Эпштейна, и если кого-то и нужно судить за все эти педофильские скандалы, то в первую очередь Билла Клинтона», — сказал Дудаков.

Он напомнил, что во время президентства у Клинтона были тесные контакты с Эпштейном. Кроме того, он принимал участие в перелетах в другие страны вместе с Эпштейном на так называемом «Лолита Экспрессе». При этом политолог настроен скептически к возможному уголовному делу в отношении экс-президента. Никого из участников мероприятий Эпштейна не приговорили, отметил Дудаков.

Ранее пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья сообщила, что экс-президент и его жена экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США по надзору по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

