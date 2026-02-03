Реклама

Власти Германии резко отреагировали на заявление МИД России

Глава МИД Германии Вадефуль отверг обвинение России в реваншизме
Марина Совина
Фото: Sebastian Rau / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на обвинение со стороны МИД России в реваншизме. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

«Это дешевая отвлекающая тактика России», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Германия не имеет проблем с «критическим анализом собственного прошлого».

Ранее в МИД России заявили, что попытки немецких властей разговаривать с Москвой языком ультиматумов и с позиции силы обречены на провал. «Реваншистам следует исходить из того, что все иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооруженных сил России», — предупредили в министерстве.

