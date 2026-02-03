Возобновил работу бывший завод General Motors в Петербурге

ТАСС: На бывшем заводе General Motors запустили сборку китайских машин Jaecoo

Возобновил работу бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом, который теперь является частью холдинга «АГР» (AGR Automotive Group). По информации источника ТАСС, в настоящее время на мощностях в Шушарах налажена сборка автомобилей китайского Jaecoo (суббренд Chery Automobile) — моделей J6, J7 и J8. Сотрудники предприятия работают в одну смену.

В декабре 2025 года стартовал набор персонала. Соискателям были предложены вакансии переводчика с китайского языка, механиков, операторов сборочной линии и техников. Предлагаемый уровень дохода для новых сотрудников составлял от 95 тысяч до 170 тысяч рублей в месяц.

Завод General Motors был открыт в 2008 году, но законсервирован в 2015-м после ухода американского концерна с российского рынка. В 2020 году объект приобрела компания Hyundai для выпуска своих моделей, однако производство было остановлено в марте 2022 года из-за сбоев в логистике комплектующих. В январе 2024 года предприятие перешло в собственность российской компании.

Ранее эксперты назвали три ошибки автомобилистов, которые доведут любой двигатель до капитального ремонта.