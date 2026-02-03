Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:56, 3 февраля 2026Авто

Возобновил работу бывший завод General Motors в Петербурге

ТАСС: На бывшем заводе General Motors запустили сборку китайских машин Jaecoo
Марина Аверкина

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Возобновил работу бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом, который теперь является частью холдинга «АГР» (AGR Automotive Group). По информации источника ТАСС, в настоящее время на мощностях в Шушарах налажена сборка автомобилей китайского Jaecoo (суббренд Chery Automobile) — моделей J6, J7 и J8. Сотрудники предприятия работают в одну смену.

В декабре 2025 года стартовал набор персонала. Соискателям были предложены вакансии переводчика с китайского языка, механиков, операторов сборочной линии и техников. Предлагаемый уровень дохода для новых сотрудников составлял от 95 тысяч до 170 тысяч рублей в месяц.

Завод General Motors был открыт в 2008 году, но законсервирован в 2015-м после ухода американского концерна с российского рынка. В 2020 году объект приобрела компания Hyundai для выпуска своих моделей, однако производство было остановлено в марте 2022 года из-за сбоев в логистике комплектующих. В январе 2024 года предприятие перешло в собственность российской компании.

Ранее эксперты назвали три ошибки автомобилистов, которые доведут любой двигатель до капитального ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении высказались об участии России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok