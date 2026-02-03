Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 3 февраля 2026Ценности

Врач предупредил об опасных последствиях долгой ходьбы в зимних ботинках

Подолог Рок Позитано: Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам
Мария Винар

Фото: Astrid Gast / Shutterstock / Fotodom

Американский подолог, доктор Рок Позитано предупредил об опасных последствиях долгой ходьбы в зимних ботинках. Его комментарий приводит New York Post (NYP).

По мнению врача, зимние ботинки не предназначены для ходьбы, поскольку не обеспечивают ортопедическую поддержку для стопы. «Это приводит к перенапряжению сухожилий и связок, что может вызывать болезненные травмы, особенно при длительных походах по снегу», — объяснил он.

Кроме того, Позитано отметил, что внутрення часть ботинок не всегда хорошо утеплена, вследствие чего может произойти обморожение ног. «Вероятность возникновения данной проблемы может возрасти, если у вас чувствительная кожа. Поэтому крайне важно иметь обувь, которая выдержит суровую погоду и подойдет для людей с любыми кожными заболеваниями», — подчеркнул он и порекомендовал всегда надевать под обувь толстые носки.

В августе прошлого года основательница и генеральный директор бренда женского нижнего белья Evelyn & Bobbie Бри Маккин раскрыла опасность бюстгальтеров и назвала худший фасон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Риск военного конфликта между Россией и Финляндией оценили

    Новак заявил об излишках бензина в России

    Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok