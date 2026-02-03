Врач предупредил об опасных последствиях долгой ходьбы в зимних ботинках

Подолог Рок Позитано: Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам

Американский подолог, доктор Рок Позитано предупредил об опасных последствиях долгой ходьбы в зимних ботинках. Его комментарий приводит New York Post (NYP).

По мнению врача, зимние ботинки не предназначены для ходьбы, поскольку не обеспечивают ортопедическую поддержку для стопы. «Это приводит к перенапряжению сухожилий и связок, что может вызывать болезненные травмы, особенно при длительных походах по снегу», — объяснил он.

Кроме того, Позитано отметил, что внутрення часть ботинок не всегда хорошо утеплена, вследствие чего может произойти обморожение ног. «Вероятность возникновения данной проблемы может возрасти, если у вас чувствительная кожа. Поэтому крайне важно иметь обувь, которая выдержит суровую погоду и подойдет для людей с любыми кожными заболеваниями», — подчеркнул он и порекомендовал всегда надевать под обувь толстые носки.

