Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 3 февраля 2026Забота о себе

Врач рассказала о поэтапных изменениях в организме после отказа от сигарет

Врач Баллеста: Через 24 часа после отказа от сигарет снижается риск инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IMAGO/Sabine Brose / Globallookpress.com

Врач Ана Перес Баллеста заявила, что положительные изменения в организме после отказа от курения хоть и происходят поэтапно, но будут заметны уже с самого начала. Ее слова приводит издание 20minutos.

Как рассказала Баллеста, уже через 20 минут после последней сигареты у человека произойдет нормализация пульса. В результате сердце начнет работать с меньшими усилиями.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020

«Через 24 часа уровень угарного газа в крови падает вдвое, уровень кислорода повышается, а риск инфаркта снижается», — уточнила доктор. Через двое суток обоняние и вкусовые ощущения станут острее. Спустя несколько недель легкие начнут функционировать на 10 процентов лучше, добавила специалистка.

В долгосрочной перспективе, по словам Баллесты, у человека значительно уменьшится риск развития нескольких видов рака и инсульта.

Ранее онколог Елена Артамонова перечислила признаки рака груди. Так, она призвала обратить внимание на появление выделений из соска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Трамп рассказал о своем самом высоком рейтинге и лучшей экономике в истории

    Приостановивший работу в России люксовый бренд обратился в Роспатент

    Раскрыто отношение Трампа к атаке на Иран

    Раскрыта роль Армении в работе ОДКБ

    Врач рассказала о поэтапных изменениях в организме после отказа от сигарет

    Удары ВС России авиабомбами по переправе в ДНР попали на видео

    Стало известно об устроенной США стрельбе вблизи российской границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok